Falschfahrer wegen zweifachen Mordes vor Gericht

18.09.2017 Aachen. Ein lebensmüder Falschfahrer, der für den Unfall-Tod eines Ehepaars verantwortlich sein soll, steht heute in Aachen wegen Mordes vor Gericht. Der 47-Jährige ist nach Angaben des Landgerichts wegen Mordes in zwei Fällen und versuchten Mordes in sechs Fällen angeklagt. Der Mann soll im Januar mit Absicht in Düren als Falschfahrer auf die Autobahn 4 gefahren sein und einen Unfall mit zwei Toten und drei Verletzten verursacht haben. Nach früheren Polizeiangaben hatte er einen Brief bei sich, aus dem die Suizid-Absicht hervorgeht.

Der 47-Jährige soll im Januar zunächst einige Kilometer über den Standstreifen gefahren sein, auf mindestens 120 Stundenkilometer beschleunigt und sein Auto dann auf die Fahrbahn gezogen haben, als ihm ein Lastwagen entgegenkam. Laut Anklage kollidierte er zuerst mit dem Sattelzug und wurde dann gegen das Auto des Ehepaares geschleudert. In den Unfall waren drei Autos und zwei Lkw verwickelt. (dpa)