Bürgermeister in Rage

Neukirchen/Erzgebirge. Ein Kindergarten in Sachsen wurde so zugeparkt, dass ein Rettungswagen nicht durchkam. Der Bürgermeister machte seinem Ärger nun Luft in einem Facebook-Post.

Von general-anzeiger-bonn.de, 30.04.2018

Es ist ein Vorfall, der überall vorkommen kann: Dem sächsischen Bürgermeister Sascha Thamm ist nun endgültig der Kragen geplatzt. Ständig ist der Kindergarten im Ort zugeparkt. Jetzt behinderten die Fahrzeuge, meist von Eltern selbst, ein Rettungsfahrzeug.

In einem Facebookpost regt der Bürgermeister sich auf, weil nach einem Unfall in der Kita Pünktchen der von den Erzieherinnen gerufene Rettungswagen nicht durchkam. Parkende Autos von den Eltern blockierten den Weg.

Damit jedoch nicht genug. Zusätzlich wurde der Einsatzwagen durch Gaffer behindert. So schreibt Thamm in seinem Post : "Eltern standen in Trauben ringsherum, Kinder wurden am Fahrzeug hochgehoben, damit sie ins Innere schauen können. Erst nach mehrfacher Aufforderung wurde Platz gemacht."

Dieses Verhalten sei an Dummheit und Ignoranz nicht mehr zu überbieten, lässt sich Thamm über den Vorfall, der nun schon ein paar Tage zurückliegt aus. "Jetzt mal ganz ehrlich?! Geht's noch?", fragt er. Doch viele Menschen finden seinen Appell: "Denken Sie immer daran, es könnte auch Ihr Kind einmal Hilfe benötigen" gut. Thamm erhielt dermaßen viele Kommentare auf seinen Facebookpost, dass er die Kommentarfunktion nun geschlossen hat.