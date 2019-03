Verschwundene 15-Jährige

Polizisten während der Suche nahe dem Britzer Garten in Berlin.

01.03.2019 Seit mehr als zehn Tagen ist Rebecca verschwunden. Eine Mordkommission arbeitet an der Aufklärung des Falls, meldet eine Festnahme und vernimmt einen Verdächtigen. Doch wo ist die 15-Jährige?

Im Fall der vermissten Rebecca haben Kriminaltechniker mit Untersuchungen im Haus der Schwester in Berlin-Britz begonnen. Dort hatte sich die 15-Jährige vor ihrem Verschwinden am 18. Februar aufgehalten.

Mehrere Mitarbeiter in weißen Schutzanzügen waren am Freitagmittag im Einsatz und suchten nach Spuren, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Rebecca hatte bei ihrer Schwester übernachtet. Am nächsten Morgen erschien sie nicht in der Schule. Die Mordkommission übernahm einige Tage später die Ermittlungen. Es besteht der Verdacht, dass Rebecca Opfer eines Verbrechens wurde. Am Donnerstag war ein Verdächtiger festgenommen worden. (dpa)