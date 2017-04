Tweet von Donald Trump Jr.

Donald Trump Jr. hat das Osterwochenende genutzt, um ein politisches Statement per Twitter zu teilen. Seine Kritik richtet sich gegen "Fake News", die Massenmedien angeblich verbreiten. Reaktionen auf seinen Tweet blieben nicht aus.

18.04.2017

Zwei Daumen in die Höhe gestreckt, vor Liegestühlen stehend, posiert Donald Trump Jr. mit dem T-Shirt, das die Aufschrift "VERY FAKE NEWS" trägt. Sein Tweet gilt den Massenmedien, für die er das T-Shirt angeblich tausendfach kaufen und unter den Medienschaffenden verteilen möchte.

I'm going to have to buy 5-10,000 of these to pass around to our buddies in the #MSM. In the meantime I'll model it for them. #yourewelcome pic.twitter.com/Hnn3Z5Pspm