Fahrerloser Bus rollt über die Straße

16.02.2017 Paderborn. Ein fahrerloser Bus ist in Paderborn mehr als 100 Meter über eine Straße gerollt. Die Fahrt endete an einer Grundstücksmauer. Außer Sachschaden passierte aber nichts, wie die Polizei berichtete. Der Fahrer hatte den Bus am Mittwochabend auf dem Parkplatz des Busunternehmens abgestellt und vergessen, die Handbremse anzuziehen und den Gang einzulegen. Kurz nachdem der 18-Jährige ausgestiegen war, setzte sich der Bus in Bewegung, durchbrach die Schranke der Zufahrt, kreuzte eine Straße und nahm in der gegenüber mündenden Straße Fahrt auf. Nach der Kollision mit einem abgestellten Anhänger stoppte die Mauer den Geisterbus. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 10 000 Euro. Der Busfahrer musste ein Verwarnungsgeld bezahlen.