Fahrer muss niesen und löst Unfall aus: Vier Verletzte

31.08.2017 Langenfeld. Weil ein 55 Jahre alter Autofahrer am Steuer niesen musste, ist es in Langenfeld (Rheinland) zu einem Unfall mit vier Verletzten gekommen. Wie die Polizei am frühen Donnerstagmorgen mitteilte, achtete der Fahrer durch den Nieser kurz nicht auf den Verkehr und fuhr an einer Kreuzung fast ungebremst auf den Wagen einer 40-Jährigen auf. Bei dem Unfall am Mittwochabend verletzten sich der 55-Jährige und sein Beifahrer (16) sowie die 40-Jährige und ihre Tochter (6) leicht. Die beiden Autos wurden schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden.