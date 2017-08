Fahrer flüchtet vor Polizei und erfasst kleines Mädchen

04.08.2017 Tönisvorst. Auf der Flucht vor der Polizei hat ein Rollerfahrer in Tönisvorst ein kleines Mädchen erfasst und schwer verletzt. Der Mann fuhr weiter und entkam unerkannt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Beamte wollten ihn am Nachmittag in der Straße Pastorswall (Kreis Viersen) kontrollieren, weil der Roller möglicherweise nicht mehr versichert war. Dies sei durch das grüne Versicherungskennzeichen am Roller erkennbar gewesen. Der Fahrer missachtete allerdings die Polizisten und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit in eine Fußgängerzone. Dort erfasste er das fünfjährige Mädchen. Zeugen hätten zwar versucht, den Rollerfahrer festzuhalten - doch er entkam. Die Polizei sucht nun einen dunkelgekleideten Mann, der zwischen 20 und 30 Jahren alt sein soll und mit einem schwarzen Motorroller unterwegs war.