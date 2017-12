20.12.2017 Gießen/Wetzlar. Der Ex-Turner mag das ruhige Landleben, aber ruhig geht es bei ihm momentan gar nicht zu. Fabian Hambüchen hat auch nach dem Ende seiner Karriere alle Hände voll zu tun.

Weltklasse-Turner Fabian Hambüchen ist ein Fan des Landlebens. "Ich bin gar nicht so der Großstadttyp und genieße das Ländliche", sagte der 30-Jährige laut Mitteilung des Regierungspräsidiums im hessischen Gießen.

Der in Wetzlar bei Gießen aufgewachsene Hambüchen baut derzeit ein Haus am Rande seiner Heimatstadt. Heiligabend werde er traditionell bei seinen Eltern feiern. Hambüchen hatte in Rio 2016 olympisches Gold am Reck erturnt und Anfang Dezember seine Karriere beendet.

Mehr Zeit habe er deshalb aber nun nicht. "Mein Kalender ist voller denn je." In Sachen Sport mache er derzeit nur Fitnesstraining zu Hause oder in Hotels. (dpa)