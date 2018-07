Bestätigung

25.07.2018 Berlin. In Bayreuth kamen sie zusammen zur Premiere. FDP-Chef Lindner und seine neue Partnerin.

Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner (39) hat eine neue Partnerin an seiner Seite. "Ja, es gibt mit Franca wieder eine Frau in meinem Leben", sagte er dem Magazin "Bunte" nach einem am Mittwoch vorab veröffentlichten Bericht.

Nach Angaben der Zeitschrift hat Franca Lehfeldt (28) Betriebswirtschaft sowie Hotel- und Marketingmanagement studiert und arbeitet beim TV-Sender RTL. Für Mitte August habe das Paar einen gemeinsamen Urlaub am Mittelmeer gebucht, hieß es laut "Bunte" aus dem Umfeld der beiden. Lindner und seine Frau Dagmar Rosenfeld (43) hatten sich im April getrennt. (dpa)