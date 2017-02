Fünf verletzte Jugendliche nach Prügelei auf Party

27.02.2017 Bei einer Karnevalsparty in Hamm sind fünf Jugendliche verletzt worden. Die zwischen 15 und 17 Jahre alten Opfer hatten am Sonntagabend eine private Feier in einer Schützenhalle besucht, wie die Polizei mitteilte. Gegen 1.00 Uhr morgens wurden vor der Halle zunächst zwei Jungen von einer Gruppe Männer angegriffen. Ein 15-jähriges Mädchen und zwei weitere Jungen, die ihnen zur Hilfe kommen wollten, wurden ebenfalls in die Schlägerei verwickelt. Anschließend flüchteten die Angreifer nach Polizeiangaben zu Fuß. Ein 15-Jähriger musste ins Krankenhaus gebracht werden. Warum die Partygäste angegriffen wurden, ist unklar. Die Polizei sucht Zeugen.