Fünf Verletzte bei Wohnungsbrand in Krefeld

28.04.2017 Krefeld. Beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Krefeld sind fünf Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer am frühen Freitagmorgen in einer Wohnung im ersten Obergeschoss aus. Für zwei Erwachsene und zwei Kinder im zweiten Obergeschoss war der Rettungsweg durch den stark verrauchten Treppenraum allerdings abgeschnitten.

Ein Team der Feuerwehr konnte die Gruppe im Treppenraum bergen. Die vier Bewohner und ein weiterer Mann aus der Brandwohnung mussten mit Rauchgasvergiftungen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Die restlichen Bewohner - auch aus den Nachbargebäuden - mussten ihre Wohnungen verlassen. Die Ursache für den Brand ist noch unklar. Die Brandermittler der Kripo untersuchen nun das Gebäude. (dpa)