20.03.2017 Coesfeld. Bei einem Unfall auf der Autobahn 31 sind nahe Coesfeld fünf Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein 18-Jähriger am Sonntagabend mit seinem Kleinwagen in die Leitplanke gekracht. Ein 44-Jähriger konnte nicht mehr bremsen und raste mit seinem Wagen in das Unfallauto. Die Fahrer und drei weitere Insassen kamen in eine Klinik. Der Schaden beträgt rund 60 000 Euro.