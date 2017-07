Fünf Verletzte bei Unfällen auf A4

31.07.2017 Köln. Auf der A4 ist es am Montag gleich zu zwei Unfällen in kurzem Abstand gekommen. Nach einem Verkehrsunfall bildet sich ein Stau, an dessen Ende es erneut kracht.

Fünf Menschen sind bei zwei Unfällen am Montag auf der A4 verletzt worden. Eine 48-jährige Mutter musste operiert werden.

Am frühen Montagmorgen war ein Autofahrer aus bislang ungeklärten Gründen von der linken Fahrspur abgekommen, wie die Polizei berichtete. Auf der mittleren Spur krachte der 28-Jährige in das Heck eines Geländewagens, in dem eine Familie mit zwei Kindern saß. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte das Auto der Familie nach rechts und überschlug sich. Der Wagen des Mannes prallte links in die Schutzplanke.

Bei dem Unfall wurde die 48-jährige Mutter auf dem Beifahrersitz schwer verletzt, der 56-jährige Fahrer leicht. Die beiden 15 und 19 Jahre alten Töchter auf der Rückbank kamen nicht zu Schaden. Ein Rettungswagen brachte die 48-Jährige ins Krankenhaus, wo sie operiert wurde. Der Unfallverursacher wurde zur Beobachtung ebenfalls ins Krankenhaus gebracht.

Hinter der Unfallstelle bildete sich ein Stau, an dessen Ende es zu einem zweiten Unfall kam: Ein Pkw fuhr auf das Stauende auf und schob ein zweites Auto gegen einen Lastwagen. Dabei wurden zwei Männer leicht verletzt. Die A4 in Richtung Aachen musste für etwa fünf Stunden gesperrt werden. Dabei kam es zu einem Stau von neun Kilometern Länge. (dpa)