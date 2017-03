Fünf Verletzte bei Brand in Pflegeheim

23.03.2017 Bonn. Bei einem Brand in einem Bonner Pflegeheim sind fünf Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei mussten drei Personen wegen Rauchgasvergiftung stationär aufgenommen werden, zwei Menschen wurden ambulant behandelt. Unklar ist noch die Ursache für den Brand in der vierten Etage des Hauses, der am Mittwochabend ausbrach. Die Ermittlungen zur Ursache des Brandes im Bonner Stadtteil Dottendorf sollten im Laufe des Donnerstags anlaufen.