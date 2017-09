03.09.2017 Selm. Bei einem Verkehrsunfall in Selm sind am Samstag fünf Menschen schwer verletzt worden. Ein 46-Jähriger sei mit seinem Auto in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei Unna am Sonntag mit. Dabei stieß der Mann mit dem Auto einer 23-Jährigen zusammen. Durch den Zusammenstoß wurden der 46-Jährige sowie die 23-Jährige und ihre drei Mitfahrerinnen schwer verletzt.