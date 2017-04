Fünf Pfauen aus Duisburger Zoo nach Spritztour wieder daheim

22.04.2017 Duisburg. Fünf Pfauen, die in der vergangenen Woche aus dem Duisburger Zoo ausgebüxt waren, sind wieder wohlbehalten zurück. Die letzten drei Vögel seien am Samstagmorgen auf dem Gelände der Duisburger Universität aufgesammelt worden, berichtete die Tierärztin Kerstin Termes der Deutschen Presse-Agentur. Der Hausmeister der Hochschule hatte sie zuvor in dem Vorraum einer Halle eingesperrt.

"Pfauen gehören nicht gerade zu den intelligentesten Spezies", meinte Termes. Sie hätten wohl gedacht, sie würden wie im Zoo gefüttert und seien einfach hinter dem Hausmeister hergelaufen. Zwei weitere Pfauen waren zuvor schon freiwillig in den Zoo zurückgekehrt.

Ein Polizeisprecher berichtete, die Pfauen seien zum Schutz vor der Vogelgrippe über einen längeren Zeitraum im Stall gehalten worden. Die Aufhebung der Stallpflicht hätten fünf der Tiere für einen gemeinsamen Ausflug außerhalb des Zoos genutzt. Die Vögel waren nach der Flucht immer wieder in den an den Zoo angrenzenden Stadtteilen Duissern und Neudorf gesichtet worden.

Aus dem Zoo herauszukommen, sei für die Vögel keine Problem gewesen, betonte Termes. Denn selbst die männlichen Pfauen können trotz ihres aufwendigen Federschmucks fliegen. Doch sind sie in der Regel standorttreu und kehren immer wieder dorthin zurück, wo sie gefüttert werden. Deshalb können sie sich auch im Zoo frei bewegen. (dpa)