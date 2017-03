Fünf Menschen bei Unfall am Niederrhein leicht verletzt

08.03.2017 Wesel. Auf einer Kreuzung in Wesel sind am Dienstagabend zwei Autos zusammengestoßen. Die beiden 40 und 44 Jahre alten Fahrerinnen, sowie eine 33-jährige Frau, eine 16-jährige Jugendliche und ein zehnjähriges Mädchen, die in den Autos mitfuhren wurden dabei nach Polizeiangaben leicht verletzt. Eine dritte Autofahrerin bremste scharf, um nicht auch in den Unfall verwickelt zu werden. Ein hinter ihr fahrender Mann sah das nicht rechtzeitig und fuhr auf sie auf. Die Kreuzung war zweieinhalb Stunden gesperrt, den Sachschaden bezeichnete die Polizei als "erheblich".