Fünf Kilo Drogen in der Einkaufstasche: Schmuggler türmt

28.11.2017 Kaldenkirchen. Im Bahnhof Kaldenkirchen unmittelbar an der niederländischen Grenze ist ein 28-Jähriger der Polizei mit mehr als fünf Kilogramm Drogen in die Arme gelaufen. Der mutmaßliche Schmuggler habe die Amphetamine in einer Einkaufstasche transportiert, teilte die Bundespolizei in Kleve am Dienstag mit.

Während die Polizisten den Angaben zufolge seine Taschen kontrollierten, in denen sich auch noch vermutlich gestohlene Parfüm-Flakons befanden, flüchtete der Mann und verschwand. Zuvor hatte er den Beamten allerdings bereits seinen Ausweis samt Personalien ausgehändigt. Parfüm und Drogen wurden sichergestellt. (dpa)