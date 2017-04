Fünf Festnahmen wegen schwerer Straftaten in Gronau

04.04.2017 Gronau. Die Polizei hat am Dienstag in Gronau an der niederländischen Grenze fünf Mitglieder einer rockerähnlichen Gruppe festgenommen. Die Verdachtsliste gegen die Festgenommenen im Alter von 22 bis 45 Jahren ist lang: Ihnen werden schwerer Raub, Erpressung, Drogenhandel in großen Mengen, Körperverletzung und Verstoß gegen das Waffenrecht vorgeworfen. Zeitgleich mit den Festnahmen wurden zwölf Wohnungen, ein Betrieb und ein Clubraum in Gronau und Umgebung durchsucht. Dabei fanden die Beamten nach Angaben der Polizei Betäubungsmittel, Datenträger und Waffen.