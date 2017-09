Führerloser Lkw rollt Straße herab: Fahrer eingeklemmt

18.09.2017 Essen. Ein 36 Tonnen schwerer Laster mit Anhänger ist in Essen führerlos eine leicht abschüssige Straße heruntergerollt und erst durch eine Mauer gestoppt worden. Der 59 Jahre alte Lkw-Fahrer war am Montag unter das Gespann geraten, als er nach dem Ankoppeln des Anhängers die Anschlussleitungen zur Zugmaschine festmachen wollte. In diesem Moment setzte sich der 36-Tonner in Bewegung und der Fahrer wurde unter dem Anhänger eingeklemmt und schwer verletzt. Nach Angaben der Feuerwehr riss der führerlose Lastwagen eine Straßenlaterne und mehrere Sperrpfosten um. Nach der Fahrt über eine Verkehrsinsel stoppte eine Mauer den rollenden Lkw mit Anhänger.