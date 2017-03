Ekelfund in Nordirland

In einer Dosen-Lieferung an eine Coca-Cola-Werk in Nordirland befanden sich menschliche Fäkalien.

Lisburn. Ein kurioser und (Vorsicht!) ziemlich unappetitlicher Zwischenfall hat sich in einer Coca-Cola Fabrik in Nordirland ereignet. In einer Lieferung vermeintlich leerer Dosen machten Arbeiter eine ekelige Entdeckung.

28.03.2017

Die Nachtschicht in der Coca-Cola-Fabrik im nordirischen Lisburn dürfte vergangene Woche ihren Augen nicht getraut haben, als sie nachschauten, was die Maschinen verstopft und die Produktion lahmgelegt hatte. Einige Dosen waren mit menschlichen Fäkalien gefüllt. Verschiedene britische Medien berichteten am Dienstag über den Vorfall. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

"Es war absolut schrecklich und die Maschinen mussten für etwa 15 Stunden angehalten werden, damit sie gereinigt werden konnten, zitiert die nordirische Zeitung "Belfast Telegraph" eine Quelle. Wie das Blatt weiter berichtet, soll die Dosenlieferung aus Deutschland stammen.

Die Dosen, die für den nordirischen Markt in Lisburn abgefüllt werden, werden ohne Deckel an die Produktionsanlage angeliefert.

Laut britischer Medien teilte Coca-Cola mit, dass Dosen, die sich bereits im Handel befinden, nicht betroffen seien. Es handele sich um einen Einzelfall.

Offen ist bisher die Frage, wie die menschlichen Ausscheidungen in die offenen Dosen gelangen konnten. Die Polizei untersuche den Zwischenfall. (ga)