Hobbyfotograf wird zu Internet-Hit

Sydney. Eine Schlechtwetterfront hat Sydney im Griff und wühlt das Meer auf. Das interessiert Haig Gilchrist wenig. Er arbeitet an Deck einer Fähre und schoss ruhig Bilder für seinen Instagram-Account. Und die gehen jetzt um die Welt.

Von Hannah Pfundt, 08.03.2017

Das Bild einer riesigen Welle, die kurz davor ist über der Reling einer Touristenfähre in Sydney zu brechen, ist momentan der Hit im Internet. Fotograf Haig Gilchrist ist eigentlich Decksarbeiter auf dieser Fähre der Harbour City Ferries, die am Wochenende mit extremen Wetterbedingungen im Hafen von Sydney zu kämpfen hatte.

Orkanartige Böen wühlten das Meer auf und verwandelten die Reise mit der öffentlichen Fähre zu einer Achterbahnfahrt. Eigentlich führt die Route vorbei am Opernhaus, der Harbour Bridge, Stränden und hübschen Behausungen bis zum Vorort Manly. An diesem Tag wurde die australische Großstadt jedoch von einem Tiefdruckgebiet heimgesucht, weshalb drei bis vier Meter hohe Wellen vom Pazifik in die Bucht rollten.

Gilchrist schien die Aussicht allerdings nicht zu stören, er schoss mehrere Fotos von der Überfahrt, die mittlerweile um die Welt gehen. Auf seinem Instagram-Account hat er mittlerweile über 11.000 Follower, sicherlich nicht wenige die ihm seit seinem spektakulären Schnappschuss folgen.