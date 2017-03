Österreichsicher Extrem-Radfahrer

Extrem-Radfahrer Jacob Zurl am 09.12.2015 beim Training in Havanna (Kuba). Er will Mitte April ohne Unterbrechung vom östlichsten zum westlichsten Punkt Kubas fahren.

21.03.2017 Wien. Der österreichische Extrem-Radfahrer Jacob Zurl will ohne Unterbrechung durch Kuba fahren. Bereits in der Vergangenheit hat er durch seine extremen Radtouren Aufmerksamkeit erregt, das Vorhaben Kuba zu durchqueren hatte er erstmals 2015 gefasst.

Ein österreichischer Extrem-Radfahrer will Mitte April ohne Unterbrechung vom östlichsten zum westlichsten Punkt Kubas fahren. Das hat der 29 Jahre alte Jacob Zurl am Dienstag in Wien verkündet. Er plant, die 1450 Kilometer am Stück und ohne Schlaf zurückzulegen. Der Sportler aus der Steiermark rechnet damit, dass die Fahrt 55 Stunden dauern werde. Zurl wollte Kuba bereits 2015 durchqueren. Der mittlerweile gestorbene Revolutionsführer Fidel Castro (1926-2016) hatte sich damals über das Vorhaben gefreut und über Zurl getwittert. Der Radfahrer konnte die Fahrt aber nicht antreten, weil er an Dengue-Fieber erkrankt war.

Die größten Herausforderungen seien seiner Ansicht nach hohe Luftfeuchtigkeit und Temperatur. „Ich freue mich sehr auf das Land und die Leute. Sie waren und sind sehr ausdauernd - genau wie ich“, sagte Zurl. 2012 stellte er einen - inzwischen wieder gebrochenen - Höhenmeter-Weltrekord in seiner Heimat auf. Damals hatte er binnen 48 Stunden 28 789 Höhenmeter geschafft. Das entspricht rund dreimal der Höhe des Mount Everest. Der Extrem-Radfahrer überwand 2014 außerdem als erster Mensch einen gefährlichen Himalaya-Highway in unter 40 Stunden. (dpa)