Hitzewelle in Deutschland

24.07.2019 KÖLN/BONN. Eine neue Hitzewelle kommt nach NRW - und wird wohl viele Badegäste in die Freibäder ziehen. Die Badbetreiber prüfen den Einsatz von mehr Sicherheitspersonal. Auch in Bonner Bädern arbeiten Sicherheitsdienste.

An den kommenden heißen Tagen rechnen viele Freibadbetreiber in Nordrhein-Westfalen mit hohen Besucherzahlen und passen den Einsatz von Sicherheitspersonal entsprechend an.

„Wir richten uns nach den Temperaturen und werden zum Beispiel im Rheinbad eher sechs statt drei externe Sicherheitskräfte einsetzen“, sagte Ralf Merzig, Leiter der Düsseldorfer Bädergesellschaft, der Deutschen Presse-Agentur. Zudem werde der Ordnungsdienst Präsenz vor dem Freibad zeigen. Ende Juni war das Rheinbad an zwei Tagen wegen aggressiver Stimmung von Gästen mit Polizei-Unterstützung vorzeitig geschlossen worden.

Auch in Bonner Bädern werden zusätzlich zum Badpersonal Sicherheitsleute eingesetzt. "Zur Deeskalation" würden je nach Bedarf zwei Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes eingesetzt, erklärt Isabel Klotz vom städtischen Presseamt. Die Stadt Bonn begründet dieses Vorgehen damit, dass das Badpersonal vor allem für die Sicherheit in den Schwimmbecken zuständig sei, während der Sicherheitsdienst die Wiesen überwache.

In anderen Freibädern in der Region wird Sicherheitspersonal ebenfalls, jedoch nicht ständig eingesetzt. In Sankt Augustin wird laut Stadtsprecherin Eva Stocksiefen "punktuell und nach Bedarf" mit einer Securityfirma zusammengearbeitet, "etwa wenn bestimmte Gruppe für Störungen sorgen oder nächtliche ungebetene Besucher nicht nur schwimmen, sondern auch randalieren". Auch im Bornheimer Freibad wird seit 2017 in den Sommerferien ein Sicherheitsdienst eingesetzt, wie Sprecher Rainer Schumann auf Anfrage erklärt.

"Oft enge und laute Situationen in Freibädern"

Starke Hitze könne Stresssituationen in Menschengruppen verstärken, erklärte der Bielefelder Konfliktforscher Andreas Zick. „Gerade in Freibädern finden wir oft Situationen, in denen es eng und laut ist. Wenn dort mehrere Gruppen aufeinandertreffen, die sowieso schon ein Aggressionspotenzial haben, kann Hitze diese Situation verstärken.“

Viele Schwimmbäder seien darauf nicht ausgelegt. „Da fehlt es an der richtigen Raumaufteilung, an Fluchtwegen und Schatten - alles Maßnahmen, um Konflikte abzukühlen.“ Darüber hinaus müssten die Mitarbeiter der Bäder verstärkt in Konfliktprävention geschult werden, rät der Leiter des Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung an der Uni Bielefeld.

Der Deutsche Wetterdienst erwartet für NRW in den kommenden Tagen Hitzerekorde von bis zu 41 Grad. Auch andere Freibäder bereiten sich deshalb auf hohe Besucherzahlen vor. „Wenn es so heiß wird, können in den Kölner Freibädern auch an einem Wochentag 20.000 Badegäste zusammenkommen“, sagte Achim Fischer, Sprecher der Kölner Bädergesellschaft. Entsprechend könnten die Bäder auch mehr Sicherheitspersonal anfordern. Besondere Sorge gebe es derzeit allerdings nicht.

Ähnlich handhaben die Bochumer Wasserwelten das Thema: Die Badleiter könnten entscheiden, ob sie externe Security anfordern, sagte Sprecher Christian Seger. Üblicherweise seien zu den Stoßzeiten ein bis zwei Sicherheitskräfte pro Bad im Einsatz. Laut einer Umfrage des WDR unter mehr als 200 Freibädern in NRW sind in gut einem Drittel (36 Prozent) Security-Mitarbeiter im Einsatz. (dpa)