"Explosiv"-Moderatorin Sandra Kuhn ist schwanger

12.04.2018 Köln/Erkrath. Sandra Kuhn (36), eine der Moderatorinnen des RTL-Boulevardmagazins "Explosiv", ist schwanger. "Die ersten drei Monate waren hart. Mir war übel, aber noch schlimmer war die ständige Schlappheit", berichtete sie in einem Gespräch mit ihrem Heimatsender RTL vom Donnerstag. Nun - im sechsten Monat - sei es aber schon viel besser. Es werde ein Mädchen. "Mein Mann hatte sich von Anfang an eins gewünscht, ich war eher auf einen Jungen aus, weil ich selbst weiß, wie anstrengend ich als Kind war", sagte Kuhn. Nun könne sie sich aber auch in diesem Punkt "nichts Besseres mehr vorstellen".

Für die 36-Jährige und ihren Mann Kristof Kuhn (36) ist es das erste Kind. Das Paar wohnt in Erkrath bei Düsseldorf. Seit 2017 ist Kuhn Teil das Moderatorenteams von "Explosiv". (dpa)