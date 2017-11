Explosionen und Vollsperrung: Lkw mit Batterien in Flammen

21.11.2017 Gladbeck. Ein mit Batterien beladener brennender Lkw hat auf der A31 zwischen Gladbeck und Bottrop zu einer stundenlangen Vollsperrung geführt. Aus zunächst unbekannter Ursache brach das Feuer am frühen Dienstagnachmittag aus. Der Lkw-Fahrer konnte sich unverletzt aus dem Führerhaus retten. Als die Feuerwehr eintraf, brannte die Ladung bereits komplett. Der Transporter hatte Lithium-Ionen-Batterien an Bord. Es kam nach Angaben der Feuerwehr zu kleineren Explosionen. Der Brand konnte dennoch gelöscht werden.

Die Feuerwehr musste die Batterien aber noch kühlen. Dazu wurde ein Pendelverkehr mit mehreren Tanklöschfahrzeugen eingerichtet. Die Autobahn wurde voll gesperrt, teilte die Polizei Münster mit.

Am Abend war die Fahrtrichtung Emden wieder frei, in Richtung Bottrop dauerte die Sperrung noch an. Durch die enorme Hitze seien Schäden an der Fahrbahn entstanden, sagte ein Sprecher. Es sei zu prüfen, ob an dieser Stelle die Fahrbahndecke erneuert werden müsse. Als Brandursache werden ein technischer Defekt sowie eine Selbstentzündung des Wagens oder der Ladung in Betracht gezogen. (dpa)