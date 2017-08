Widersprüchliche Aussagen zur Rauchwolke

An einer Chemiefabrik nahe Houston kam es zu Explosionen.

Houston (Texas). Aufgrund der Überschwemmungen fiel die Stromversorgung der Chemiefabrik Arkema aus. Dort gelagerte leicht entflammbare Stoffe können nicht mehr ausreichend gekühlt werden - bereits zwei Explosionen waren die Folge. Weitere könnten folgen.

Von Dirk Hautkapp, 31.08.2017

Houston bleibt nichts erspart, "Es gibt keine Möglichkeit, die Explosionen zu verhindern", sagte Rich Rowe, Chef des Chemieproduzenten Arkema, am Mittwoch. Seine Firma verwendet in einem besiedelten Gebiet 35 Kilometer nordöstlich von Houston extrem leicht entflammbare Peroxide. Am Donnerstag sollte der Unternehmer Recht behalten.

Der von Hurrikan "Harvey" und biblischen Regenfällen unter Wasser gesetzte 6,5-Millionen-Einwohner-Großraum im Südosten von Texas wurde von zwei mächtigen Explosionen geweckt, deren Konsequenzen noch unabsehbar sind. Zehn Polizisten wurde mit leichten Vergiftungssymptomen ins Krankenhaus eingeliefert. Sie hatten zu viel von der schwarzen Rauchwolke eingeatmet, die sich gegen drei Uhr Ortszeit entwickelte.

Bewohner weiträumig evakuiert

Weil die von Arkema benutzten Chemikalien konstant tiefgekühlt aufbewahrt werden müssen, durch das fast zwei Meter hoch stehende Wasser in der Fabrik im Örtchen Crosby aber die Stromversorgung ausgefallen war, war die Gegend um die Eastgate Road im Umkreis von 2,5 Kilometern vorsorglich evakuiert worden. Der Highway 90, nur wenige hundert Meter entfernt, wurde komplett gesperrt.

Die Bewohner von mehr als 300 Haushalten mussten Hab und Gut zurücklassen und in Notunterkünfte oder bei Verwandten einziehen. Wann sie wieder zurückkehren dürfen, ist noch ungewiss. Wer nicht frühzeitig gegangen ist, so die Polizei, solle "die Fenster unbedingt geschlossen halten".

Es wird mit weiteren Explosionen gerechnet. Arkema hatte sein Personal bereits am Dienstag aus der Fabrik abgezogen. Solange die Wasserstände weiter hoch sind, sagte Rich Rowe, kann der Schaden nicht reguliert werden. Bei einer Pressekonferenz sagte er, staatliche Behörden hätten zugestimmt, das Feuer ausbrennen zu lassen.

Widersprüchliche Aussagen zum Rauch

Der Arkema-Chef versuchte Bedenken zu zerstreuen, dass mit den Explosionen, die kilometerweit zu hören waren, gesundheitsgefährdende Folgen für die Anwohner verbunden sein könnte. Dabei besagen die internen Sicherheitsregeln, dass im Falle eines Feuer Lunge, Augen und Haut in Mitleidenschaft gezogen werden. Manuel Cruz, der gegenüber der Chemieanlage wohnt, ist mehr als skeptisch. "Sie haben uns immer gesagt, dass hier nichts geschieht, was gefährlich ist", sagte der 50-Jährige vor Reportern.

Weitere Aussagen zur Gefährlichkeit der durch die Explosionen entstandenen Rauchwolke sind äußerst widersprüchlich. Der Leiter der Katastrophenschutzbehörde FEMA, Brock Long, sagte in Washington, dass die Wolke "unglaublich gefährlich" sei. Der Sherrif von Harris County, in dem die Chemiefabrik liegt, erklärte dagegen fast zeitgleich, der Rauch sei nicht giftig. Es gebe keine Gefahr für die Bevölkerung. Richard Rennard von Arkema hingegen bejahte, dass der Rauch schädlich sei, weil er zu Reizungen der Lunge führe, wenn man ihn einatme.

Fachleute wie Sam Mannan von der Universität Texas A & M zeigten sich irritiert davon, dass Arkema nicht umfassender Vorsorge getroffen hat. "Durch Beimischung anderer Chemikalien kann man die explosive Wirkung eliminieren", sagte Mannan. Arkema wurde 2016 unter rund 2500 Chemie-, Öl- und Gasproduktionsstätten im Großraum Houston zu den 50 für die Anwohner gefährlichsten gezählt.