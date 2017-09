12.09.2017 Herne. Bei einer Explosion auf einem Firmengelände in Herne sind am Dienstag sieben Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Das sagte ein Stadtsprecher. Über die näheren Umstände wurde zunächst nichts bekannt. Die Verletzten wurden nach Angaben der Polizei in Krankenhäuser gebracht.