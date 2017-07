Experten wollen Fünf-Zentner-Bomben in Bochum entschärfen

05.07.2017 Bochum. Nach dem Fund zweier Fünf-Zentner-Bomben im Bochumer Stadtteil Wiemelhausen/Ehrenfeld müssen am Mittwoch etwa 1800 Menschen das Gebiet in der Nähe des Fundorts verlassen. Wie ein Sprecher der Stadt auf Anfrage mitteilte, soll die Entschärfung der beiden Fliegerbomben gegen 13.00 Uhr beginnen. Die Feuerwehr wollte am Vormittag mit der Evakuierung beginnen. "Wir gehen davon aus, dass die Entschärfungen im Laufe des Nachmittags abgeschlossen sein werden und die Menschen wieder zurück können", sagte der Sprecher. Für Anwohner sei eine Notunterkunft in einem Gymnasium eingerichtet worden. Die Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg waren am Dienstag gefunden worden.