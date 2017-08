Exkursion zu Fledermäusen: Alle Arten in NRW gefährdet

25.08.2017 Düsseldorf. Sie hängen kopfüber und fliegen völlig lautlos: Fledermäuse gibt es in den Städten und auf dem Land, aber zu sehen sind die Nachtflieger kaum. Bei der "Batnight" am letzten Augustwochenende kann man sie mit kleinen Geräten aufspüren.

Fledermäuse fliegen lautlos und noch dazu im Dunkeln. Die kleinen Flieger können aber mit Hilfe von Ortungsgeräten ausfindig gemacht werden. Bei der "Batnight" an diesem Wochenende (26. und 27. August) bieten Fachleute NRW-weit Führungen zu Fledermäusen an. Etwa 30 Veranstaltungen organisieren die Experten des Naturschutzbundes NABU. Die Fledermäuse werden mit Hilfe von Detektoren aufgespürt. Der Zulauf zu den Exkursionen ist nach NABU-Angaben groß. "Die Tiere sind Sympathieträger geworden", sagt Sprecherin Birgit Königs über das kleine Tier, das Vorbild für den Comic- und Film-Helden "Batman" ist.

In Nordrhein-Westfalen kommen laut NABU 22 Fledermausarten vor, und alle stehen auf der Roten Liste. Nach Angaben der Naturschützer ist der Mangel an Nahrung und an geeigneten Unterkünften problematisch. Durch die Sanierung von Gebäuden in Städten gehen Behausungen für Fledermäuse verloren, beklagt der NABU und wirbt für fledermausfreundliche Häuser. Derzeit sind die meisten der Tiere, die zur Ruhe kopfüber hängen, auf der Suche nach einem Winterquartier.

Die 21. Internationale Fledermausnacht wird in mehr als 30 Ländern ausgerufen. Zum NRW-Programm gehören eine Fledermaus-Safari auf einem Waldfriedhof in Münster, eine Nachtwanderung an einer Talsperre bei Leverkusen und ein nächtlicher Gang durch einen Park in Düsseldorf. (dpa)