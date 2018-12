27-Jähriger aus Wiesbaden

09.12.2018 Mainz. Ein Autofahrer ist mit seinem Wagen nackt über die Autobahn 61 gefahren. Der Mann, der sein Verhalten nicht plausibel erklären konnte, erwartet nun eine Strafanzeige.

Ein Exhibitionist am Steuer hat in der Nacht zum Sonntag einen Polizeieinsatz in Rheinland-Pfalz ausgelöst. Nach Angaben der Mainzer Polizei wurde die Polizeiautobahnstation Heidesheim gegen 6 Uhr über einen Mann informiert, der kurz zuvor nackt und onanierend mit seinem Auto auf der Autobahn 61 unterwegs war und einen Niederländer belästigt haben soll.

Polizisten konnten den 27-jährigen Wiesbadener wenig später an der A 60 bei Hechtsheim anhalten. Eine plausible Erklärung für sein Verhalten konnte der Nackte den Beamten nicht geben. Den Wiesbadener erwartet nun eine Strafanzeige. (AFP)