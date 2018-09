Flughafen in Hamburg

27.09.2018 MÜNCHEN. Ein Mitarbeiter eines Gastronomiebetriebs am Hamburger Flughafen hat Strafanzeige gegen Jan Ullrich bei der Polizei gestellt. Der Ex-Radprofi weist den Vorwürfe, den Mann attackiert zu haben, zurück.

Der frühere Radprofi Jan Ullrich hat einem Medienbericht zufolge den Vorwurf zurückgewiesen, am Hamburger Flughafen einen Mann angegriffen zu haben. "Ich habe in Hamburg niemanden attackiert", zitierte "Focus Online" am Donnerstag aus einer Botschaft, die die Redaktion nach eigenen Angaben von dem 44-Jährigen erhalten hatte. Er habe einen Begleiter gehabt, der dies bezeugen könne.

Ein Mitarbeiter eines Gastronomiebetriebs hatte Strafanzeige gegen Ulrich bei der Polizei gestellt. Nach Angaben der Beamten wirft er dem früheren Profisportler vor, ihn attackiert zu haben. Die Ermittlungen wegen Körperverletzung laufen. Weil der Mann die Anzeige erst am Folgetag erstattete, war die Polizei nicht vor Ort.

Ulrich war im August bereits in Frankfurt am Main vorübergehend festgenommen worden, weil er in einem Hotel eine Escortdame gewürgt haben soll. Gegen ihn wird daher unter anderem wegen versuchten Totschlags ermittelt. Aufgrund seines Zustand wurde er anschließend vorübergehend in eine psychiatrische Klinik gebracht. Danach begab er sich laut Medienberichten in eine Entzugsklinik bei Frankfurt, um eine Therapie zu beginnen. (afp)