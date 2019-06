Selbstanzeige erstattet

28.06.2019 Köln. Ein ehemaliger katholischer Priester hat von einem Fall von sexuellem Kindesmissbrauch gewusst, aber zunächst nichts davon gesagt. Jetzt macht er sich Vorwürfe - und geht damit an die Öffentlichkeit. In der Hoffnung, dass andere ihr Schweigen ebenfalls brechen.

Jochen Becker hat sich selbst bei der Kirche angezeigt. Er wirft sich vor, von einem Fall von sexuellem Kindesmissbrauch gewusst, den Täter aber erst nach mehreren Jahren gemeldet zu haben. „Ich habe zu lange geschwiegen“, sagt er. Die zum 1. Juni erlassenen neuen Regeln von Papst Franziskus zum Umgang mit Missbrauch haben ihn zu der Selbstanzeige veranlasst. Bisher habe er von den kirchlichen Behörden allerdings nur eine Eingangsbestätigung erhalten.

Dem Missbrauchsbeauftragten der Deutschen Bischofskonferenz, Stephan Ackermann, ist der Fall nach Angaben seiner Pressestelle bekannt. Beckers Kritik werde nachgegangen, teilt eine Sprecherin mit.

Becker ist ehemaliger katholischer Priester, inzwischen aber aus der Kirche ausgetreten. Der Umgang der Kirche mit seinem Hinweis auf den Missbrauchsfall sei dafür der ausschlaggebende Grund gewesen, sagt der 58-Jährige, der heute Therapeuten ausbildet. Becker ist davon überzeugt, dass große Teile der Kirche an wirklicher Aufklärung viel zu wenig interessiert sind. „Das Neue an dem Verfahren des Vatikans ist: Man will den Betroffenen und den Zeugen zuhören und mit ihnen reden.“ Die Wirklichkeit sehe aber nach wie vor anders aus: „Es wird den Anzeigenden von sexuellem Missbrauch nicht geglaubt und nicht zugehört.“

Theologe vertraute sich Becker an

Und das ist seine Geschichte: In den 90er Jahren fuhr er als Kaplan seiner Gemeinde im Schwarzwald mit Jugendgruppen zu internationalen Jugendfreizeiten. Dabei lernte er einen deutschen Theologen kennen. „In der Mitte von Jugendlichen, Gitarre spielend, sehr charismatisch.“ Der junge Mann habe später Meditationskurse bei ihm belegt, es habe sich ein Vertrauensverhältnis entwickelt.

„1999 fing er an, mir zu schreiben, dass er mit sich ringt, weil er sich immer wieder in Jugendliche verliebt.“ Während des Katholikentags im Jahr 2000 in Hamburg habe er ihm dann erzählt, dass er schon mehrfach sexuelle Übergriffe auf Kinder und Jugendliche begangen habe. Vorübergehend sei auch gegen ihn ermittelt worden, weil ein 17-Jähriger Suizid verübt hatte. „Er fühlte sich schuldig, weil er mit ihm ebenfalls erotisch-sexuelle Kontakte gehabt hatte.“

Das alles habe ihm der Mann unter dem Siegel der Verschwiegenheit erzählt, weil er sich von ihm Verständnis und Entlastung erhofft habe. „Wir denken immer: Leute, die Kinder missbrauchen, sind abgebrühte Typen, aber das ist nicht so. Dieser Mann hier ist extrem gläubig. Er brauchte jemanden, dem er sich anvertrauen und von dem er Absolution bekommen konnte. Ich habe ihm damals gesagt: „Ok, ich habe Verständnis für dich, aber mach das nie wieder.“ Das war die völlige Fehleinschätzung eines Pädokriminellen.“

Als der Jesuitenpater Klaus Mertes 2010 die Aufdeckung sexuellen Missbrauchs nicht nur am Berliner Canisius-Kolleg, sondern auch in zahllosen anderen katholischen Einrichtungen anstieß, kam Becker ins Grübeln. Er recherchierte, dass der Theologe, der sich ihm zehn Jahre zuvor anvertraut hatte, mittlerweile in einer Leitungsfunktion im Bistum Magdeburg tätig war. Obwohl Jugendarbeit nicht mehr in seine Zuständigkeit gefallen sei, habe er immer noch Jugendfahrten organisiert. Das, so sagt Becker, habe für ihn den Ausschlag gegeben, ihn nun doch anzuzeigen.

17-Jähriger beging Suizid

Die unabhängige Missbrauchskommission des Bistums Magdeburg habe den Fall damals der Staatsanwaltschaft übergeben, sagt Bistumssprecherin Susanne Sperling. Der Beschuldigte sei beurlaubt worden. Die Staatsanwaltschaft habe alles untersucht, darunter auch die Krankenakte des 17-Jährigen, der Suizid begangen hatte. Es hätten sich aber keine Belege für strafbare Handlungen gefunden, und daraufhin sei das Ermittlungsverfahren mangels Beweisen eingestellt worden. Versäumnisse der Kirche lägen hier also nicht vor, betont Sperling.

Das sieht Becker ganz anders: „Die Darstellung stimmt so nicht“, sagt er. „Nur das Verfahren wegen der Selbsttötung wurde eingestellt. Dort konnte es nicht ausreichend sicher festgestellt werden, dass ein Zusammenhang bestand. Die anderen möglichen Untersuchungen sind wegen Verjährung gar nicht erst begonnen worden.“

Er wirft den kirchlichen Behörden vor, ihm nicht geglaubt zu haben. „Stattdessen kam die Forderung: „Sagen Sie uns das Jahr der Tat, die Namen der Opfer und was genau gemacht wurde.“ Dadurch wurde mir die Recherchelast zugeschoben. Aber ich bin ja nicht die Polizei, ich bin nur ein Zeuge.“ Das Bistum Magdeburg habe ihm entgegnet, der Beschuldigte sei ein freundlicher, sympathischer Mann, der könne nichts getan haben. „Ich wurde gefragt, ob ich der Kirche etwas heimzahlen wolle.“ Er wolle aber im Gegenteil, dass die Kirche wieder glaubwürdig werde.

"Problem, wie Kirche mit dem Thema umgeht"

„Ich habe zu lange gezögert“, meint Becker rückblickend. Und wirft die Frage auf, warum nicht mehr Katholiken und gerade Priester an die Öffentlichkeit gehen und Fehler eingestehen. „Einerseits hat man Angst, die Kirche zu beschmutzen“, glaubt er. „Wenn man in so einer Institution drin ist, hat man das Gefühl, das macht man nicht.“ Dazu komme, dass die Institution Kirche die Aura der Heiligkeit umgebe.

„Das Hauptproblem sehe ich aber darin, wie die Kirche mit einem anderen verschwiegenen Thema umgeht, der verbreiteten Homosexualität bei ihr. Sehr viele Priester sind - wie Insider wissen - homosexuell und leben das auch, was natürlich völlig in Ordnung ist. Innerhalb der Kirche befinden sie sich damit aber in der Zone des Verbotenen. Deshalb äußern sie sich ungern über andere Priester, die auch etwas Verbotenes tun.“

Darüber werde selten gesprochen, denn wer so etwas sage, könne sich schnell den Vorwurf einhandeln, Homosexualität und Kindesmissbrauch miteinander zu vermengen. „Das will natürlich auch ich auf keinen Fall“, versichert Becker. „Das sind zwei grundverschiedene Dinge. Nur ist in der Kirche eben auch Homosexualität verboten. Darunter leiden die Betroffenen sehr. Und sie leiden auch darunter, dass sie die Pädokriminalität in der Kirche verschweigen.“ (dpa)