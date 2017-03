Ex-Landgestüts-Spitze entlassen

06.03.2017 Warendorf/Düsseldorf. Nach Bestechlichkeitsvorwürfen am landeseigenen Pferdezucht-Gestüt in Warendorf hat die Landesregierung die drei Beschuldigten entlassen. Bereits nach Bekanntwerden der Ermittlungen wegen des Verdachts der Vorteilsnahme vor über einem Jahr hatte das zuständige NRW-Landwirtschaftsministerium die drei leitenden Beschäftigten freigestellt und einen kommissarischen Leiter eingesetzt. Nach Einsicht in die Ermittlungsakten in den vergangenen Wochen seien die Arbeitsverhältnisse beendet worden, sagte ein Ministeriumssprecher am Montag. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Münster liefen jedoch weiter.

Der WDR hatte zuvor berichtet. Dem ehemaligen Spitzenpersonal des Landgestüts werden unsaubere Geschäfte unter anderem mit dem pferdesportbegeisterten Emirat Katar vorgeworfen.

Das Gestüt mit 190 Jahre alter Geschichte gilt weltweit als Vorzeigegestüt für die Nachzucht. Aufgabe seit seiner Gründung sei es, Pferdezüchtern hochwertige und genetisch interessante Deckhengste zur Verfügung zu stellen, heißt es auf der Internetseite des Zuchtbetriebs, der dem Landwirtschaftsministerium unterstellt ist. (dpa)