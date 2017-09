Ex-Frau vor den Augen der Tochter getötet: lange Haftstrafe

Zwei männliche Hände in Polizeihandschellen gefesselt.

15.09.2017 Bochum. Ein vorbestrafter Vergewaltiger aus Recklinghausen ist wegen Mordes an seiner geschiedenen Ehefrau zu 14 Jahren Haft verurteilt worden. Zudem ordnete das Bochumer Landgericht am Freitag wegen der besonderen Gefährlichkeit des 55-Jährigen die anschließende Sicherungsverwahrung an. Der Angeklagte hatte laut Urteil seine 49 Jahre alte Ex-Frau im Februar mit über 20 Messerstichen getötet. Die Bluttat passierte vor den Augen der 13-jährigen Tochter. Auslöser war demnach Eifersucht. Da der Angeklagte zur Tatzeit stark alkoholisiert war, erkannten die Richter verminderte Schuldfähigkeit. Nur deshalb ist keine lebenslange Haftstrafe verhängt worden.