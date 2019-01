Kuppel-Show mit Andrej Mangold

Bonn. Bonnern wird Andrej Mangold vor allem als Spieler der Telekom Baskets bekannt sein. Am Mittwochabend ist der ehemalige Basketballspieler erstmals als Bachelor ab 20.15 Uhr bei RTL zu sehen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 02.01.2019

In acht Staffeln suchte der Bachelor bei RTL bereits nach seiner Traumfrau. Zu Beginn des neuen Jahres geht es nun in die nächste Runde – mit einem ehemaligen Spieler der Telekom Baskets Bonn als Bachelor. Andrej Mangold wird als Junggeselle Rosen unter den Bewerberinnen verteilen und im besten Fall am Ende seine neue Lebenspartnerin finden.

Die neue Staffel startet am Mittwoch, 2. Januar, um 20.15 auf RTL. In seiner Rolle als Bachelor reist Andrej zusammen mit 20 jungen Frauen für mehrere Wochen nach Mexiko. Ob er - anders als so manche Kandidaten vor ihm - eine Liebe von Dauer findet? Andrej ist optimistisch.

Mit seiner Ex-Freundin war er vier Jahre zusammen. Fotos von ihr finden sich auf seinem Instagram-Profil nicht mehr. Andrejs Erklärung kurz vor Sendungsstart: Sein Account sei gehackt und viele Bilder gelöscht worden. „Vielleicht war es ein Zeichen“, witzelt der Sportler mit den leuchtend grünen Augen.

Was bei all den öffentlichen Auftritten und den mondän anmutenden Instagram-Motiven nicht auffällt: Andrej fühlt sich seiner Heimat Hannover sehr verbunden – auch weil er dort noch viele Freunde hat, wie er sagt. „Hannover wird immer ein Rückkehr-Ort für mich sein“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Ob seine künftige Freundin auf Hannover abfährt? Man wird es sehen. Sie sollte unbedingt offen und ehrlich sein, findet Andrej. Sein langfristiges Ziel kennt der gelernte Versicherungskaufmann auch schon: Familie und Kinder. „Das ist auf jeden Fall die Perspektive, die ich mir selbst schaffen möchte.“

Der 31-Jährige wechselte 2011 von den Artland Dragons zu den Telekom Baskets nach Bonn. Nachdem sein Vertrag nicht verlängert wurde, nahm ihn 2016 Ligakonkurrent BG Göttingen unter Vertrag. In seinen fünf Jahren in Bonn bestritt Mangold 173 Spiele für die Baskets. Nur Branko Klepac (221) und Artur Kolodziejski (206) bestritten mehr Partien für die Bonner.

Daneben trat der heute vereinslose Basketballspieler und gelernte Kaufmann in der Gründershow "Die Höhle der Löwen" auf. Vor zwei Jahren präsentierte er in der Vox-Sendung ein zuckerfreies Kaugummi mit außergewöhnlichen Geschmacksrichtungen. "Das Kaugummi" überzeugte zunächst und im Gegenzug sollte der Investor 20 Prozent der Firmenanteile bekommen. Aber zu dem Deal kam es am Ende nicht.

Nun sucht er bei RTL unter 20 Frauen die große Liebe. „Ich bin seit Anfang 2018 Single und gespannt auf diese Art und Weise des Datings“, sagte Mangold in einem Gespräch mit RTL. „Mit Social Media ist das Kennenlernen heute so schnell geworden, das finde ich sehr schade. Bei „Der Bachelor“ sind Kameras dabei, okay, aber wenn man die Chance hat, über einen längeren Zeitraum hinweg abseits vom Alltag Frauen intensiv kennen zu lernen, so ganz ohne Nebengeräusche ... das finde ich sehr spannend.“, wird der Hannoveraner auf der RTL-Homepage zitiert. Zu sehen sind die neuen Bachelor-Folgen ab dem 2. Januar.

(mit Material von dpa)