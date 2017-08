Ein weißes "Geisterrad" steht an einer Straßenkreuzung in München. Hier verstarb die 51-Jährige Schauspielerin Silvia Andersen nach einem Verkehrsunfall.

11.08.2017 München. Die ehemalige "Marienhof"-Schauspielerin Silvia Andersen ist bei einem Fahrrad-Unfall ums Leben gekommen. Ein LKW erfasste die 51-Jährige an einer Kreuzung.

Die frühere „Marienhof“-Schauspielerin Silvia Andersen ist tot. Die 51-Jährige kam bei einem Fahrrad-Unfall in München ums Leben, wie ihre Agentur am Freitag auf Anfrage mitteilte. Laut Polizei hatte ein 20 Jahre alter Lkw-Fahrer sie am Mittwoch beim Abbiegen an einer Kreuzung übersehen und mit dem Lastwagen erfasst. Die Mutter eines Sohnes erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen. Menschen legten am Unfallort Blumen nieder. Die Münchner Tageszeitung „tz“ hatte zuvor darüber berichtet.

In den neunziger Jahren spielte Andersen in der ARD-Vorabendserie „Marienhof“ die Rolle der Frau Klein und war in den 2000ern auch in kleineren Produktionen zu sehen. Die ausgebildete Tänzerin stand in den vergangenen Jahren öfter auf der Theaterbühne.

Auch „Marienhof“-Schauspielkollegin Julia Palmer-Stoll war 2005 bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Sie wollte einen Igel retten. (dpa)