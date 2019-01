Bonn. Evelyn Burdecki ist die neue Dschungelkönigin. Die Ex-"Bachelor"-Kandidatin setzte sich am Samstagabend gegen Schauspieler Felix van Deventer ("GZSZ") und Schlagersänger Peter Orloff durch.

Am Ende kam ihre liebenswürdige Naivität offenbar besonders gut an: Ex-"Bachelor"-Kandidatin Evelyn Burdecki hat das Finale der RTL-Dschungelshow "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" gewonnen und darf sich nun Dschungelkönigin nennen. Damit folgt sie auf Vorjahressiegerin Jenny Frankhauser.

Neben der Krone erhält Burdecki eine Siegerprämie von 100.000 Euro, die es erstmals für den Gewinner gibt. Mit dem Geld möchte sie Brunnen schaufeln - für die armen Kinder auf dieser Welt, verriet sie im Finale. Auf dem zweiten Platz landete Felix van Deventer, Peter Orloff holte Platz drei.

„Oh mein Gott“, rief die Ex-„Bachelor“-Kandidatin unter Tränen immer wieder, nachdem die Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich das Ergebnis verkündet hatten.

In der Finalshow musste Burdecki sich der Ess-Prüfung stellen - und dabei allerlei Ekliges essen, darunter Busch-Schweinelunge, „Lammhirn“, das ihr in einem Lammkopf präsentiert wurde, ein lebendiger Skorpion, Kamelpenis und ein „Dschungel“-Bier aus pürierten Kakerlaken, Mehlwürmern und Grillen, gemischt mit Kuh-Urin. Der Schaum wurde aus fermentierten Sojabohnen „gezaubert“.

Felix van Deventer hatte sich in der Finalshow nicht wirklich von seiner besten Seite gezeigt und unter anderem die Leistungen seiner beiden Mitstreiter in den Dschungelprüfungen geschmälert. Dafür erntete der GZSZ-Schauspieler heftige Kritik in den sozialen Medien.

Alleine dafür, dass Felix versucht, den anderen ihre Prüfungen schlechtzureden, sollte er schon direkt rausfliegen. #IBES — André (@Leitung296) 26. Januar 2019

Zwölf Kandidaten waren am 11. Januar ins Dschungelcamp in Australien eingezogen. Eine Woche nach dem Start begann die Rauswurfrunde, in der die Zuschauer per Voting darüber entschieden, wer weiterkommt. Auch über den Gewinner der Dschungelkrone und des Preisgelds von 100.000 Euro stimmte das Publikum ab. Im vergangenen Jahr hatte sich Jenny Frankhauser, Influencerin und Halbschwester von TV-Sternchen Daniela Katzenberger, den Titel geholt.