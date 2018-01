Europäische Jagdmesse "Jagd & Hund" in Dortmund gestartet

30.01.2018 Dortmund. Hirsche rufen mit der Tröte, Expertentipps zum Kutterangeln sammeln oder Lodenmäntel shoppen. Bis Sonntag können sich Jagd- und Angelfreunde in den Westfalenhallen über Neuigkeiten aus der Wald- und Wasserszene informieren.

Die europäische Leitmesse für Jäger "Jagd und Hund" ist am Dienstag in Dortmund gestartet. 800 Aussteller aus 41 Ländern von Deutschland bis zur Mongolei zeigen, was Jäger gebrauchen können - von der Jagdbüchse bis zum Geländewagen. Den 80 000 erwarteten Besucher soll bis Sonntag auch Unterhaltsames aus dem Umfeld ihres Hobbys geboten werden. 1300 Jagdhunde und Greifvögel zeigen ihr Können, ebenso wie Holzschnitzer mit der Motorsäge und Hirschrufer, die in der Westfalenhalle um Meisterehren röhren.

Naturschutz zählt ebenso zur Jagdmesse. Da geht es auch um die Anlage von Blühstreifen in den Feldern, um die Jagd auf Wildschweine zu erleichtern und neuen Lebensraum für Vögel und Insekten zu schaffen.

Auf der Parallelmesse Fisch & Angel findet das große Branchentreffen der Angler statt. Besucher können Profis bei der Arbeit am Fischbecken zusehen, Tipps zum Kutterangeln oder Fliegenfischen erfragen und sich über Social Media oder die Echolot-Suche nach Fischen informieren. (dpa)