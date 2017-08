Tallin. Ein Schüler aus Estland wünscht sich in einem Brief an das Bildungsministerium, dass die Schule am 1. August statt am 1. September wieder beginnt. Der Grund für seine Bitte ist durchaus ungewöhnlich.

Von Sofia Grillo, 29.08.2017

Ab Mittwoch geht für NRW-Schüler das Pauken in der Schule wieder los. Viele hätten das Ende der Sommerferien sicherlich gerne hinausgezögert. Das komplette Gegenteil wünschte sich ein Schüler aus Estland, der einen Brief an das Bildungsministerium schrieb.

"Ich, Aleksander, wünsche, dass die Schule am 1. August 2017 beginnen würde, da ich absolut nichts zu tun habe", schrieb der junge Schüler an das Ministerium in Tallin. Den Brief postete die estnische Bildungsministerin Mailis Reps auf Facebook.

Reps antwortete dem verzweifelten Schüler, dass man den Tag des Schulbeginns nur ändern könne, wenn die Mehrheit der Kinder und ihre Eltern dies auch wollten. Zudem erinnerte die Ministerin den kleinen Aleksander an all die Dinge, die er in der freien Zeit noch unternehmen könne. In Estland dauert das Schuljahr von Anfang September bis Anfang Juni.