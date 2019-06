Führerschein noch nicht bestanden

13.06.2019 Paderborn. Die Polizei hat in Delbrück einen 28-Jährigen angehalten, der am Steuer seines Autos telefonierte. Einen Führerschein konnte der Mann nicht vorzeigen - ihm fehlen noch ein paar Stunden in der Fahrschule.

Besonders viel Unterricht kann ein Fahrschüler aus Delbrück in Nordrhein-Westfalen noch nicht gehabt haben. Die Polizei Paderborn stoppte den noch führerscheinlosen 28-Jährigen am Steuer eines Wagens, weil er während der Fahrt mit dem Handy telefoniert hatte. Anstelle einer gültigen Fahrerlaubnis legte er die Quittung einer Fahrschule vor.

Er müsse leider noch einige Stunden Unterricht absolvieren, bevor er sich zur Fahrprüfung anmelden könne, sagte er dazu. Selbst während der Kontrolle habe er weitertelefoniert, berichtete die Polizei am Donnerstag. Sie leitete ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. „Der Termin zur Führerscheinprüfung dürfte um einige Monate nach hinten verschoben werden“, sagte ein Polizeisprecher. (dpa)