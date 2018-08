Ein Zapfhahn in jedem Zimmer

Ohio. Im US-Bundesstaat Ohio hat das nach eigenen Angaben erste Bierhotel der Welt eröffnet. Auf jedem Zimmer fließt Bier aus einem Zapfhahn.

Von Anja Wollschlaeger, 29.08.2018

Dass aus der Hoteldusche kein Bier fließt, ist dem Betreiber des "Doghouse" in Ohio eine Extra-Erwähnung wert. Denn möglicherweise könnten die Gäste im ersten Bierhotel der Welt auch das noch erwarten.

Das Hotel, das innerhalb einer Brauerei im US-Bundesstaat Ohio untergebracht ist, hat im August eröffnet und ist schon eine mediale Sensation. In den USA haben bereits mehrere Fernsehsender über die ungewöhnliche Unterkunft berichtet.

Das Bierhotel verspricht - wenn auch nicht aus der Dusche - den Gästen Bier jederzeit in der Reichweite ihres Armes anzubieten. So gibt es auf jedem Zimmer einen eigenen Zapfhahn. Bei der Buchung können die Gäste dafür ihre Lieblingsbiersorte aus dem Angebot der Brauerei wählen. Direkt am Bett sprudelt dann das wohltemperierte Gebräu aus dem Hahn.

Auch im Bad gibt es eine Auswahl an Gerstensaft. Dort ist eine Minibar eingebaut. Beim Blick aus dem Fenster haben die Gäste Ausblick auf die Brauerei und die verspricht: "Lassen Sie sich jeden Morgen mit den Aromen unserer Fermentation wecken."

Und selbst die Seife soll Bier enthalten. Und wenn es doch einmal alkoholfrei sein soll: zum Angebot gehört auch eine Auswahl an Kaffee. Wenn neben dem Bierkonsum noch Zeit für einen Ausflug in die Metropole bleibt, empfiehlt die dortige Tourismuszentrale einen Besuch des "German Village" und "Schmidt's Sausage House".