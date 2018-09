Neuer Disneyfilm

Bonn. "Mary Poppins" gehört zu den beliebtesten Disney-Musicals. Nun kommt das weltberühmte Kindermädchen zurück ins Kino - mit viel Musik und klassischem Zeichentrick.

Von Alexander Hertel, 18.09.2018

"Mary Poppins" gilt als Disney-Klassiker und zählt zu den beliebtesten Musicals des Mäuse-Konzerns. Mit fünf Oscars wurde der 1964 erschienene Film ausgezeichnet, den Academy Award gab es unter anderem für die Musik, den Filmsong "Chim Chim Cheree" und auch für Hauptdarstellerin Julie Andrews.

58 Jahre später kehrt im Dezember das weltberühmte Kindermädchen in zurück auf die Leinwand, Emily Blunt spielt die Hauptrolle in "Mary Poppins' Rückkehr". Disney hat nun einen ersten langen Trailer veröffentlicht, der auf ein zauberhaftes Kino-Märchen passend zur Weihnachtszeit hindeutet. In der Fortsetzung geht es um Jane und Michael Banks, dem Geschwisterpaar aus dem ersten Teil. Die sind mittlerweile erwachsen, Michael hat selbst Kinder. Als die Familie in Zeiten der Wirtschaftskrise in den 1930er Jahren einen schweren Verlust erleidet, reist Mary Poppins an, um wieder Glück und Freude in der Familie zu verbreiten.

Nicht nur von der Geschichte und den Musical-Szenen, sondern auch optisch scheint sich Disney an dem Original zu orientieren und den alten Stil wieder aufleben zu lassen. Die Fantasy-Szenen sind, wie im ersten Teil, im klassischen Zeichentrick gehalten.

Neben Emily Blunt übernehmen Ben Whishaw, Emily Mortimer, Colin Firth und Meryl Streep weitere Rollen. Mit dabei ist auch Dick van Dyke, der bereits in der Verfilmung von 1964 mitwirkte. Kinostart ist am 20. Dezember.