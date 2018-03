Erste Spargelstangen in NRW gestochen

27.03.2018 Köln. Kurz vor Ostern sind in Nordrhein-Westfalen die ersten Spargelstangen gestochen worden - allerdings auf beheizten Feldern und in kaum nennenswerten Mengen, wie ein Sprecher der Landwirtschaftskammer NRW am Dienstag sagte. Für die wirkliche Ernte fehle es noch an dem nötigen Sonnenschein.

"Das Wetter, die Sonne, das ist entscheidend. Die muss den Boden erwärmen", sagte ein Spargelberater der Landwirtschaftskammer. Sobald die Sonne rauskomme, könne es sehr schnell gehen: "Wir stehen in den Startlöchern und warten nur auf Sonne." Startschuss für die Spargelsaison ist meistens Anfang bis Mitte April. Das könne auch in diesem Jahr noch klappen, wenn das Wetter jetzt mitspiele, sagte der Fachmann.

Die frühen Spargel sowie Rhabarber waren in der Nähe des Braunkohlekraftwerks Niederaußem im rheinischen Revier geerntet worden. Dort wird durch die Abwärme des Kraftwerkes der Boden erwärmt und die frühere Ernte ermöglicht. (dpa)