Erst Geld gewonnen, dann mit Schusswaffe beraubt

18.09.2017 Krefeld. Er hatte kurz vorher in einer Spielhalle Geld gewonnen: Ein 23-Jähriger ist in Krefeld mit einer Schusswaffe bedroht und ausgeraubt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hielt der Täter dem jungen Mann in der Nacht zum Sonntag die Waffe an den Kopf und flüchtete anschließend mit dessen Geldbörse und Mobiltelefon. Der 23-Jährige, der zu Fuß auf dem Nachhauseweg war, wurde nicht verletzt. Zur Höhe der Beute machte die Polizei keine Angaben.