Erotik und Fluggeräte auf der Intermodellbau in Dortmund

02.04.2017 Dortmund. Bei der Messe Intermodellbau in Dortmund (5.-9. April) geht es in diesem Jahr ungewohnt erotisch zu. Die geplante Bordell-Nachbildung dürfte aber jugendfrei sein, obwohl sich Damen im "Dollhouse" ohne Bekleidung zur Schau stellen. Das Rotlichtviertel gehört zu einer Hafen- und Eisenbahnanlage, die in die 50er Jahre in den Niederlanden zurückversetzt. Große Nachbauten wie der Hafen oder das Colosseum prägen die Modellbaumesse ebenso wie große Flug- und Fahrzeugmodelle.

Besonders groß geht es bei den Modellgiganten und den Dampffreunden zu. Die beiden Modellbaugruppen verbinden ihre eigenen Ausstellungen mit einem Gleisanschluss und transportieren Waren durch die Halle. (dpa)