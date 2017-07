Standesamtliche Trauung

06.07.2017 Hannover. Abgeschirmt von der Öffentlichkeit haben sich der Welfenprinz Ernst August und Ekaterina Malysheva das Jawort gegeben. Adelfans konnten im Rathaus Hannovers kaum einen Blick auf das Brautpaar erhaschen.

Welfenprinz Ernst August von Hannover (33) hat die russische Designerin Ekaterina Malysheva (30) geheiratet. Das Paar ließ sich am Donnerstag im Neuen Rathaus in Hannover von Oberbürgermeister Stefan Schostok trauen. Die Zeremonie, die um 11.00 Uhr begann, lief außerhalb der Öffentlichkeit und komplett auf Englisch ab.

In seiner kurzen Ansprache erinnerte Schostok an die Zeile eines Liebesliedes, die lautet: "I’ll be your bridge over deep water if you trust in me" (dt. Ich werde deine Brücke über tiefes Wasser sein, wenn du mir vertraust). Das Bild der Brücke sei sehr schön und passend für das Verhältnis von Eheleuten, erläuterte Schostok laut einer Pressemitteilung der Stadt Hannover während der Zeremonie. "Vom gegenseitigen Kennenlernen über das immer wieder aufeinander Zugehen bis zum beiderseitigen Stützen und Stärken." Nach rund vierzig Minuten hieß es dann im Rathaus in Hannover: "The ceremony is over."

Schaulustige - etwa fünfzig waren ins Rathaus gekommen oder warteten draußen - bekamen so gut wie nichts von der Trauung mit. Der Gang zur Ratsstube, in der die Zeremonie stattfand, war abgesperrt. Nach der Trauung verließen beide den Raum über den Gang und eine Wendeltreppe. Das Brautpaar fuhr in einem Auto mit getönten Scheiben davon.

Die Trauung verfolgt hatten Gäste aus dem engsten Familienkreis des Paares. Einer der Trauzeugen war der jüngere Bruder des Bräutigams, Christian von Hannover, eine weitere Trauzeugin Dina Amer, die beste Freundin der Braut, wie Ekaterina in früheren Interviews beschrieb.

Im Rathaus gesichtet wurde auch Andrea Casiraghi, der Sohn von Caroline von Monaco, mit seiner Ehefrau. Die Halbschwester des Bräutigams, Alexandra von Hannover, saß später im Brautauto vorne auf dem Beifahrersitz, der Brautstrauß aus hellen Blüten war daneben zu sehen. Der gemeinsame Vater von Alexandra und dem Bräutigam, Ernst August (63), wurde an diesem Tag hingegen nicht gesehen.

Der Höhepunkt der Hochzeitsfeier des Welfenprinzen wird die kirchliche Trauung am Samstag sein. Der evangelische Gottesdienst wird in der Marktkirche in Hannover stattfinden. Es kommen 600 geladene Gäste, wie der Erbprinz mitteilte. Anschließend lädt das Paar zum Empfang in die Galerie Herrenhausen. Abends feiert die Hochzeitsgesellschaft eine private Party auf Schloss Marienburg. (dpa)