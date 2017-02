In einem Gummersbacher Schwimmbad ist erneut ein Kind in Not geraten.

26.02.2017 Gummersbach. Rund einen Monat nach dem tödlichen Badeunfall einer Dreijährigen ist in einem Gummersbacher Schwimmbad erneut ein Kind in Not geraten. Es habe aus dem Wasser gerettet werden müssen, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagabend.

Das Kind schwebe aber nicht in Lebensgefahr. Genauere Angaben konnte er zunächst nicht machen. Zuvor hatte die „Kölnische Rundschau“ darüber berichtet. Im Januar war ein dreijähriges Mädchen nach einem Badeunfall im Gummersbacher Freizeitbad gestorben.

Die Staatsanwaltschaft hat in diesem Fall Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung gegen den Vater und eine Bademeisterin aufgenommen. (dpa/lnw)