Erneut Wolf im Hochsauerlandkreis gesichtet

01.03.2017 Brilon. Erneut ist ein Wolf in NRW gesichtet worden. Es ist bereits der dritte innerhalb weniger Wochen. Eine Frau habe das Tier am vergangenen Samstag aus ihrem Auto heraus bei Brilon im Hochsauerlandkreis fotografiert, teilte das Landesumweltamt NRW am Mittwoch mit. Aus dem Bild gehe hervor, dass es wahrscheinlich ein durchziehender Wolf gewesen sei. Herkunft und Geschlecht des Tieres könnten anhand des Fotos aber nicht bestimmt werden.

Ende Februar waren bereits zwei Wölfe in NRW gesichtet worden. Ob es einen Zusammenhang mit dem dritten Wolf gibt, kann das Landesumweltamt nicht sagen.

Nordrhein-Westfalen gilt bislang noch nicht wieder als Wolfsland. Experten rechnen aber damit, dass junge Wölfe aus Rudeln in Niedersachsen auf Wanderschaft nach NRW kommen. Die etwas ein Jahr alten Tiere suchen sich ihre eigene Reviere. In NRW gilt der Wolf seit Mitte des 19. Jahrhunderts als ausgerottet. (dpa)