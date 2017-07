Urlauber leicht verletzt

Am Strand von Illetes wurde ein Blauhai gesehen.

Mallorca. Zum zweiten Mal innerhalb von vier Wochen ist an der Küste Mallorcas ein Hai gesichtet worden. Vor dem Strand von Colònia Sant Jordi wurde ein Mann von einem Blauhai gestreift und leicht verletzt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 23.07.2017

Die Urlaubsinsel Mallorca ist innerhalb weniger Wochen zum zweiten Mal von einem Blauhai besucht worden. Wie verschiedene spanische Medien berichten, wurde der Hai am Samstagnachmittag vor der Küste des beliebten Urlaubsziels Colònia Sant Jordi gesichtet. Demnach wurden die Rettungsschwimmer von einem Badegast auf den Hai aufmerksam gemacht. Der Mann wurde von dem Tier gestreift und dadurch leicht am Arm verletzt. Am Strand wurde er medizinisch versorgt.

Die Rettungsschwimmer hissten daraufhin die rote Flagge. Mit einem Jetski trieben sie das etwa zwei Meter lange Tier ins offene Meer hinaus. Am späten Nachmittag wurde der Strand für die Badegäste wieder eröffnet.

Vor knapp vier Wochen hatte sich ein verletzter Hai an den Strand von Illetas verirrt und Panik bei den Urlaubern ausgelöst. Der rund eineinhalb Meter lange Blauhai war rund zehn Kilometer östlich der Hauptstadt Palma gefangen worden. Zunächst wurde vermutet, dass es sich um mehrere Tiere gehandelt habe. Der Hai war aufgrund einer Verletzung eingeschläfert worden. Anfang Juli wurde vor Cala Mayor ebenfalls ein Hai gesichtet. Die Suche verlief allerdings ergebnislos.